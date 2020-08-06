Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
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Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler

Adana'da çiğ köfte siparişi veren şahıs, geciken siparişi nedeniyle olay çıkardı. Önce kuryenin motorunu darp eden zanlı, durumla ilgili görüşmek için evine gelen işletme sahibinin aracına da kurşun yağdırdı. Araçta hasar oluşurken, işletme sahibinin şikayeti üzerine 2 saldırgan gözlatına alındı.

06.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:16

Adana'da çiğ köfte siparişi veren E.K., geciken siparişini getiren kuryenin motoruna tekme attı. Kuryenin durumu anlattığı işletme sahibi E.K.'nin evine gidince tartışma büyüdü. E.K. ve bir arkadaşı evlerinin terasından işletme sahibinin aracına ateş açtı. İşletmecinin şikayeti üzerine 2 zanlı da göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Levent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre E.K., sipariş ettiği çiğ köfte gecikince telefonla aradığı işletme sahibiyle tartıştı.

TEKME ATARAK MOTOSİKLETİ DEVİRDİ

Tartışmanın ardından motosikletli kurye, E.K'nin adresine çiğ köfteyi ulaştırdı. Burada da kurye ile tartışan E.K, tekme attığı motosikleti devirdi.

Kuryenin durumu anlatması üzerine işletme sahibi, 01 AEA 424 plakalı hafif ticari aracıyla müşterisinin adresine gitti.

TERASTAN ATEŞ ETTİLER

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.K. ve arkadaşı Ö.T. eve çıkarak terastan pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu isabet alan işletme aracında hasar oluştu.

İhbar üzerine polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler

Kaynak: AA

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