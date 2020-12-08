Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ilgın'a arazöz hibesi
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Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ilgın'a arazöz hibesi

08.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:36
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ilgın'a arazöz hibesi

Son dakika haberleri: Ilgın Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ilgın Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ilgın Belediyesi, vakumlu yol süpürme aracı, ekskavatör, Beko Loder kazıcı ve yükleyiciye ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen arazözü de araç filosuna dahil etti.

Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Büyükşehir Yasasından dolayı genişleyen hizmet ağıyla merkez ve merkeze uzak 56 mahalleye de eşit ölçüde yatırım yapabilmek için araç filosunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Göreve geldiği andan itibaren ilçe için ilk önceliğinin temizlik olduğunu dile getiren Ertaş, şunları kaydetti:

"Gerek merkezde gerekse merkeze uzak mahallerimizde hiç ara vermeden temizlik çalışmalarımızı itina ile yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Şu an ülkemiz genelinde yaşanan salgın hastalık göz önüne alındığında ve almamız gereken en önemli tedbirin temizlik ve hijyen olduğu değerlendirildiğinde gerçekten doğru bir yolda ilerlediğimizi belirtmek isterim. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın belediyemize hibe etmiş olduğu arazöz ile inşallah çalışmalarımıza hız kazandırmış olacağız. Cadde ve sokaklarda rutin olarak yürüttüğümüz yol yıkama ve temizleme çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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