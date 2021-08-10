Son dakika haberi! Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında
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Son dakika haberi! Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında

İhlas Haber Ajansı / Muhammet İsa Atagöz - Haberler | Yerel

Son dakika haber... Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık mevkiindeki eski çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, Kaymakam Ünal Çakıcı tüm ekiplerin gece boyunca çalışacağını açıkladı.

Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık mevkiindeki eski çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, Kaymakam Ünal Çakıcı tüm ekiplerin gece boyunca çalışacağını açıkladı.

Yangın, akşam saatlerinde Çeşme'nin Ovacık Mahallesindeki eski çöplük alanında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Bölgede rüzgarın etkili olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı sosyal medya sayfasından yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Çakıcı, "Yangın ormanlık alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı. Olumsuz bir duruma karşı ekiplerimiz gece boyu sahada olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında
Son dakika haberi! Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında
Son dakika haberi! Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında
Son dakika haberi! Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet İsa Atagöz

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