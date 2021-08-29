Son dakika haber... Çeşme'de 278 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde 27-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, trafik kuralı ihlalleriyle ilgili 140 bin 259 lira idari para cezası uygulandı.