Son dakika haber... Çeşme'de 278 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Çeşme'de 278 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Son dakika haber... Çeşme'de 278 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde 27-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, trafik kuralı ihlalleriyle ilgili 140 bin 259 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 27-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, trafik kuralı ihlalleriyle ilgili 140 bin 259 lira idari para cezası uygulandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı Köyiçi, Alaçatı Port, Alaçatı Unıqe, Alaçatı Port Köprü altı, Ilıca girişi, Atatürk Bulvarı ve Alaçatı Çamlıkyol bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve ilçe polisinden oluşan 24 ekibin katıldığı uygulamada 28 amir ve 250 polis memuru görev yaptı.

Uygulamada 2 bin 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 1150 aracın sorgusu gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, yoklama kaçağı olan 27 kişiye de gerekli tebligatlar yapıldı.

Trafik kurallarını ihlal eden 224 araçla ilgili 140 bin 259 lira idari para cezasının uygulandığı denetimlerde 6 araç trafikten men edildi.

İşletmeler de denetlendi

Ekiplerce, 40 işletme denetlendi, vale, garson, güvenlik ve komilerden oluşan 649 işletme çalışanının GBT kontrolü yapıldı. Kurallara uyulmadığı belirlenen 5 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

İlçedeki uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve 5 fişek, 79 uyuşturucu hap, 37,59 gram esrar, 6,28 gram kokain ve 30,18 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellenen kadın suç duyurusunda bulundu
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellenen kadın suç duyurusunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Marcao Cristiano Ozan Tufan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Çeşme'de 278 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:33:42. #1.16#

title