Son dakika haber... ÇELİKHAN'DA KAZA 2 YARALI

Edinilen son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Malatya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Hasan İzci idaresindeki 02 HS 703 plakalı kamyonet ile Hasan Gümüş'ün (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan Ali Eren Gümüş (38) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ilk müdahalesinin arından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı