Son dakika haber... Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberi: Azerbaycan'ın başkentine resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Meclüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Azerbaycan'ın başkentine resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Meclüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son durumun ele alındığı belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı - Dünya