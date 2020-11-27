Son dakika haber! Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Abdullah Al Saud ile görüştü
27.11.2020 17:26 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:30
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı