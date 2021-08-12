Son dakika haber | Çatısı çöken inşaat enkazında işçileri kurtarma mücadelesi kamerada (2)
Son dakika habere göre TOPRAĞA VERİLDİTrabzon'un Of ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çöken 4 katlı binanın çatı enkazı altında kalıp hayatını kaybeden işçi Emre Sağlam (35) için Yomra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Of ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çöken 4 katlı binanın çatı enkazı altında kalıp hayatını kaybeden işçi Emre Sağlam (35) için Yomra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sağlam'ın cenazesi, Yomra merkezinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi'nde toprağa verildi.
Salim SARIKOÇ/YOMRA (Trabzon),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç