Son dakika haber: Çataklı: "Şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler

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Son dakika haber: Çataklı: "Şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirildi"

AA, Hakan Dündar - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (1)

Son dakika haber: Çataklı: Şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Çataklı: Şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Çataklı: Şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Hakan Dündar - Güncel

İçişleri Bakanlığı, İsmail Çataklı, Güncel, Haberler

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