Son dakika haber: Çataklı: "Şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirildi"

Çataklı: "Kadına şiddet konusunda sıfır şiddet, sıfır can kaybı olana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin...