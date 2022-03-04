Son dakika haber: Çataklı: "Şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirildi"
AA, Hakan Dündar - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (1)