ÇATAK'TAKİ KOAH HASTASI KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE VAN'A ULAŞTIRILDI - Haberler
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ÇATAK'TAKİ KOAH HASTASI KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE VAN'A ULAŞTIRILDI

VAN'ın Çatak Devlet Hastanesinde tedavi gören koah ve tansiyon hastası Bahar Ertan (69), acil müdahale nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopteriyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

ÇATAK, VAN (DHA) - VAN'ın Çatak Devlet Hastanesinde tedavi gören koah ve tansiyon hastası Bahar Ertan (69), acil müdahale nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopteriyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Ertan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çatak Devlet Hastanesine baş ağırısı ve halsizlik şikayetiyle başvuran koah ve tansiyon hastası Bahar Ertan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kan ihityacı ve anemi tedavisi için Van'a sevk edildi. Doktorlar, hasta kadının bir an önce hastaneye ulaşması için yetkililerden helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, hasta kadını hastaneden alarak Van'a ulaştırdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ertan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

ÇATAK'TAKİ KOAH HASTASI KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE VAN'A ULAŞTIRILDI

ÇATAK'TAKİ KOAH HASTASI KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE VAN'A ULAŞTIRILDI

ÇATAK'TAKİ KOAH HASTASI KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE VAN'A ULAŞTIRILDI

ÇATAK'TAKİ KOAH HASTASI KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE VAN'A ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ambulans, Çatak, Van, Güncel, Haber

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