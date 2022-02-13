Son dakika haber | Çankırı Valiliğinden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma - Haberler
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Son dakika haber | Çankırı Valiliğinden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma

AA, Muhammed Kaygın - Güncel
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Son dakika haber | Çankırı Valiliğinden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma

Son dakika gelişmesine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bir köpeğe anestezi olmadan kısırlaştırma operasyonu yapıldığı iddiaları üzerine Valilik soruşturma başlattı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bir köpeğe anestezi olmadan kısırlaştırma operasyonu yapıldığı iddiaları üzerine Valilik soruşturma başlattı.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yayılan görüntülere işaret etti.

Ayaz, "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır." ifadesinde bulundu.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Çankırı, Güncel, Haberler

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