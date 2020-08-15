Son dakika haber... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezen duygulandı Son dakika gündem haberi: DÜZCE (İHA) – Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi geldiği Düzce'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

DÜZCE (İHA) – Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi geldiği Düzce'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Müzeyi gezenler duygulandılar.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Düzce'de Anıtpark meydanında ziyarete açıldı. İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğrafların ve çeşitli görsel materyallerin yer aldığı müzede çeşitli videolarla da tanıtımlar yapılıyor.

Oğluna atalarımızın bu vatanı bize nasıl emanet ettiğini göstermek için sergiye getirdiğini söyleyen Ali Atik, "Çok etkilendik. Çanakkale savaşlarının nasıl zorlu geçtiğini az çok burada görebildik. Mermilerin birbirine geçmesini, çocuğuma da göstermek istedim. Atalarımızın nasıl bu vatanı bize emanet ettiğini göstermek ve o bilinci oluşturmak için çocuğumu da buraya getirdim" dedi.

Ali Atik'in oğlu ise "Bende çok güzel buldum. Güzel bir çalışma yapmışlar. Mermiler vardı. Parçalanmış bir bot gördüm. Bunlar beni çok etkiledi" diye konuştu.

"Vatan için savaştılar"

Dedesini Balkan harbinde kaybetmiş olan Yaşar Mısır ise "Babam ve annem, dedemin balkan harbine gittiğini ve bir daha geri gelmediğini söylemişti. Müze gayet güzel, herkesin gelip görmesi lazım olan bir çalışma yapılmış. Buranın içi şehit kokuyor resmen. Bu müze beni çok etkiledi. Orada sanki yaşamış gibi etkiledi beni. Çanakkale'ye daha önce bir sefer gidebildim. 1 gün gitmiştim ama hayal meyal hatırlıyorum. O zaman içimde kalmıştı. Bir daha gitmek istiyorum. İki üç gün oraları yaşamak için tekrar gitmek istiyorum. Bir cennetin kokusu var yani 1 metrekareye 6 tane şehit diyorlardı. Kolay değil, vatan için savaştılar orada. Babam bana anlatıyordu. Babam balkan harbine gitti ve bir daha gelmedi diyordu" ifadelerinde bulundu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne grup halinde gelen kişilere ise mobil müze sorumluları müze içerisinde yer alanlara anlatması ise dikkatlerden kaçmadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA