Son dakika haber | Çanakkale'de orman yangını (2)
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Son dakika haber | Çanakkale'de orman yangını (2)

Son dakika haber | Çanakkale'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre 'AŞAĞIŞEVİK KÖYÜ İÇİN BİR RİSK KALMADI'Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışevik köyü tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını söyledi.

'AŞAĞIŞEVİK KÖYÜ İÇİN BİR RİSK KALMADI'

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışevik köyü tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını söyledi. Demirci, "Ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Tüm ekibime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnsan üstü bir mücadeleyle çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadan yangını kolayladık. Şu an itibariyle kontrol altında değil ama hava kararmadan inşallah kontrol altına alabileceğimizi tahmin ediyorum. Destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına  herkese teşekkür ediyorum. İlk başlarda sıkıntılı bir durum olmuştu ama şu an itibariyle çok sıkıntılı bir durumumuz yok. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir şey yok ama bir traktörde saman balyalarının yandığıyla alakalı bir bilgimiz var. Onu araştırıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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