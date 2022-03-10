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Son dakika haber | Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri... Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, H.E. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 1 sigara sarma makinası, 1 hava kompresörü, 13. 800 adet doldurulmuş sigara, 6 bin 200 adet boş makaron, 30 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ve 14 kilo kıyılmış tütüne el konuldu.

Şüpheli H.E isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çanakkale, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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