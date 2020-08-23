Son dakika haber | Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı
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Son dakika haber | Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı

Son dakika haberi: TÜRK Kızılayı'nca düzenlenen etkinlikte Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından vurulan Halep Vapuru'nda şehit olan 200 asker ve tüm Çanakkale şehitleri için anı dalışı gerçekleştirildi.

Son dakika haber | Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı
23.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:32

TÜRK Kızılayı'nca düzenlenen etkinlikte Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından vurulan Halep Vapuru'nda şehit olan 200 asker ve tüm Çanakkale şehitleri için anı dalışı gerçekleştirildi.  

Türk Kızılayı tarafından Çanakkale Savaşları'nın 105'inci yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlik, Eceabat ilçesindeki Akbaş Şehitliği'nde başladı. Etkinliğe, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Çanakkale Şube Başkanı Av. Ergin Sezen, Kıyı Emniyeti Müdürü İsmail Durgun ile Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri katıldı.

Türk Kızılayı yetkilileri ile birlikte Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri Akbaş Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okuyup, şehit mezarlarına karanfil bıraktılar. Daha sonra yaklaşık 30 kişiden oluşan ekip, Akbaş İskelesi'nden Halep Varupu'nun vurulduğu alanda anı dalışı yaptı. Dalgıçlar, sualtına 'Çanakkale Şehitlerimizin Aziz Hatırası İçin Halep Vapuru Anı Dalışı' yazılı plaket bıraktı. Ardından su yüzüne çıkan dalgıçlar dev Türk bayrağı açıp, meşaleler yakarak 10. Yıl Marşı'nı okudu. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Çanakkale Savaşları'nda yaralı askerlerin, Kızılay olarak kendilerine tahsis edilen gemilerle İstanbul'a götürüldüğünü hatırlatarak, "Halep gemimiz denizaltı tarafından güvertesindeki 200 yaralı askerimiz ile birlikte vurulmuştu. Şehitlerimizi  anmak ve onların aziz hatıralarını tekrar hatırlamak için Kızılay tarafından bu etkinliği düzenledik. Dalış etkinliğimize İstanbul'da bulunan dalgıç arkadaşlarımız da geldiler. Bu günün anısına su altına bir de plaket bırakıldı. 105 yıl sonra tekrar o şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anmış olduk" dedi.Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ ise, "25 Ağustos 1915 tarihinde E-11 İngiliz Denizaltısı'nın Akbaş iskelesinde bağlı Halep Vapuru'nu vurarak batırmıştı. Vapurun güvertesinde İstanbul'a nakil için bekleyen 200 yaralı Mehmetçiğimizin şehit düştüğü olayın yıl dönümünde, topluluk olarak anı dalışı gerçekleştirdik. Su altına plaket bıraktık ve Türk bayrağı açtık. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.  

Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerleri taşıyan Kızılay'ın Halep Vapuru, 105 yıl önce Akbaş Mevkii'nde, İngiliz 'E11' denizaltısı tarafından vurularak olduğu yerde batmıştı.


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Kaynak: DHA

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