Bir kız çocuğu ve dört kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi yakalandı
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Bir kız çocuğu ve dört kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi yakalandı

18.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:26

Çanakkale'de aynı gün bir kız çocuğu ile 4 kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Sapığın evli ve aynı suçtan daha önce kaydı olduğu öğrenildi.

İğrenç olaylar, geçen salı günü Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşandı. Bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralılarla bir kişi tarafından elle cinsel istismara uğradı.

SAPIĞIN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sapığın peşine düştü. Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇU İŞLEMİŞ

Verilen eşkâl ile kamera görüntülerinden şüphelinin apartman görevlisi H.E. olduğunu belirledi. Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan H.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen H.E., adliyeye sevk edildi.

Bir kız çocuğu ve dört kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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