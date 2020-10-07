Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...

07.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:14

Gelen son dakika haberlerine göre - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ajda Pekkan Erdal Beşikçioğlu Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Ryan Babel Arda Turan Gökhan Töre Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak... - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 15:14:06. #1.14#
title