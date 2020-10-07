Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...
07.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:14
Gelen son dakika haberlerine göre - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR