Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak...

Gelen son dakika haberlerine göre - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.