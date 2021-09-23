Son dakika haber! Çaldıran'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinen bilgilere göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 47 AJ 443 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunun tarlaya uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, takla atan araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN