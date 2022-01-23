Son dakika haber: Buz tutan göledi fırsata çeviren çocuklar, buz üzerinde top oynadı Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı göledi, soğuklar nedeni ile buz tutarken, mahallede bulunan çocuklar da buz üzerinde top oynadı.

KAYSERİ (İHA) - Buz tutan göledi fırsata çeviren çocuklar, buz üzerinde top oynadı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı göledi, soğuklar nedeni ile buz tutarken, mahallede bulunan çocuklar da buz üzerinde top oynadı.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan ve her yıl yaklaşık 250 kuş çeşidine ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı göleti, aşırı soğuklardan dolayı buz tuttu. Gölet üzerindeki bu kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Göletin buz tutmasını fırsat bilen çocuklar, buz üzerinde top oynayarak eğlenirken, vatandaşlar da kamışları biçti.