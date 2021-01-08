Bursa'da villada korkutan yangın
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Bursa'da villada korkutan yangın

08.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:30
Bursa'da villada korkutan yangın

BURSA'da, bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

BURSA'da, bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.  

Yangın, dün gece yarısı Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki 2 katlı villanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatıdan yükselen alevleri görenler hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, boş olan villa çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da villada korkutan yangın
Bursa'da villada korkutan yangın
Bursa'da villada korkutan yangın
Bursa'da villada korkutan yangın
Bursa'da villada korkutan yangın
Bursa'da villada korkutan yangın
Bursa'da villada korkutan yangın
Bursa'da villada korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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