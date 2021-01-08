Bursa'da villada korkutan yangın

BURSA'da, bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün gece yarısı Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki 2 katlı villanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatıdan yükselen alevleri görenler hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, boş olan villa çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN