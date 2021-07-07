Son dakika haber! Bursa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
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Son dakika haber! Bursa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Son dakika haber! Bursa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Özer Ulutaş, toprağa verildi.

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Özer Ulutaş, toprağa verildi.

Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulutaş'ın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Çanakkale'de askerlik yapan Ulutaş'ın oğlu Murat Ulutaş da katıldı.

Bursa'da dün, Ulutaş idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ömer Çimen'in kullandığı otomobil, Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki kuzey kara yolunda çarpışmış, sürücüler Ulaş ve Çimen ile otomobilde bulunan Halil Kaygın ve Hasan Alkan kaza yerinde, İsmail Eren hastanede yaşamını yitirmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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