Son dakika haber... Bursa'da lastik deposunda çıkan yangın, söndürüldü

Son dakika gündem haberi... BURSA'da bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

BURSA'da bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan duman, kentin birçok noktasından görüldü.

Mudanya ilçesi kırsal Akköy Mahallesi'ndeki bir lastik deposunda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Gökyüzüne yükselen bulutlar şehrin birçok noktasından görüldü. Söndürme çalışmalarına çevrede yaşayan vatandaşların da destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.Lastik deposunda maddi zararın oluştuğu yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN