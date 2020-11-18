Son dakika haber | Bursa'da koronavirüse yakalanan doktor, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Bursa'da koronavirüse yakalanan doktor, hayatını kaybetti

18.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:19
Son dakika haber | Bursa'da koronavirüse yakalanan doktor, hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisine ait kliniği bulunan doktor Ali Murat Dilek, yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisine ait kliniği bulunan doktor Ali Murat Dilek, yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20 yıl aile hekimi olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Mustafakemalpaşa ilçesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp üzerine özel kliniği bulunan doktor Ali Murat Dilek, yaklaşık bir ay önce solunum yetmezliği ve öksürük şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Astım ve bronşit rahatsızlığı bulunan Dilek'in testi pozitif çıktı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Dilek, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Dilek'in ölümü kentte üzüntüyle karşılandı.


- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Bursa'da iş insanı Kemal Anıl, hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Bursa'da iş insanı Kemal Anıl, hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi
Son dakika gündem: Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi
Son dakika haberi | Korona virüse yakalanan hemşire hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Korona virüse yakalanan hemşire hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Berk Oktay Şafak Sezer Aydemir Akbaş Funda Eryiğit
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bursa'da koronavirüse yakalanan doktor, hayatını kaybetti - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 18:21:28. #1.15#
title