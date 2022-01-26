Son dakika haber | Bursa'da 'ışık ihlali' kazası: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
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Son dakika haber | Bursa'da 'ışık ihlali' kazası: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haber | Bursa'da 'ışık ihlali' kazası: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika gündem haberi: KAVŞAĞA 180 KİLOMETRE HIZLA GİRMİŞBursa'da, otomobil sürücüsü Uğur Çalışkan'ın (35) kırmızı ışık ihlali yaparak girdiği kavşakta, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, diğer sürücü Uğur Çalışkan ile otomobilde bulunan Engin Demirayak ve Sezer Paçacı hayatını kaybetti.

BURSA (DHA) - KAVŞAĞA 180 KİLOMETRE HIZLA GİRMİŞ

Bursa'da, otomobil sürücüsü Uğur Çalışkan'ın (35) kırmızı ışık ihlali yaparak girdiği kavşakta, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, diğer sürücü Uğur Çalışkan ile otomobilde bulunan Engin Demirayak ve Sezer Paçacı hayatını kaybetti. 3 arkadaşın, kazadan yaklaşık 30 dakika önce Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü. Polis ekiplerinin kaza yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ise otomobilin, kavşağa giriş hızının 180 kilometre olduğu tespit edildi.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri

Uğur Çalışkan, Otomobil, Bursa, Güncel, Haber

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