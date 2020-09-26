Son dakika haber: Bursa'da inanılmaz olay... Kapı açıldı çocuk böyle düştü

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da inanılmaz olay... Kapı açıldı çocuk böyle düştü Bursa'da seyir halinde kapısı açılan otomobilden düşen 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü Bursa'da seyir halindeki otomobilin kapısının açılmasıyla yola düşen 3 yaşındaki çocuk mutlak ölümden döndü.

Bursa'da inanılmaz olay... Kapı açıldı çocuk böyle düştü

Bursa'da seyir halinde kapısı açılan otomobilden düşen 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobilin kapısının açılmasıyla yola düşen 3 yaşındaki çocuk mutlak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil seyir halindeyken hafif manevra yaptı. Bu esnada otomobilin sağ arka kapısının açılmasıyla araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL