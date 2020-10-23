Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı
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Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı

23.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:06

Bursa'da da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki E.Ş.'nin yürümekte zorlandığı görüldü.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.Ş., A.Y., İ.B., R.E. ve H.Ö. gözaltına alındı.

70'LİK DEDENİN EVİNDEN 420 GRAM ESRAR ÇIKTI

Şüphelilerden 70 yaşındaki E.Ş.'nin evinde 420 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin ev ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar kokain, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş.'nin yürümekte zorluk çektiği görüldü. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı
Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı
Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı
Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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