BURSA'DA 4 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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BURSA'DA 4 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan Musa Öztürk (56), evinde ölü bulundu.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan Musa Öztürk (56), evinde ölü bulundu.

Olay, Akhisar Mahallesi Turhan Sokakta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Musa Öztürk'ten 4 gündür haber alamayan komşuları, eve gitti. Kapıyı çalan komşuları, cevap gelmeyince durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine evin bulunduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kıran kırıp eve giren ekipler, Öztürk'ü hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Musa Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Musa Öztürk'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA 4 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BURSA'DA 4 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BURSA'DA 4 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BURSA'DA 4 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Musa Öztürk, Akhisar, İnegöl, Güncel, Haber

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