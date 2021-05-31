Son dakika haber! Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu
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Son dakika haber! Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu Bucak'ta görevli polis memuru Sercan Ç. evinde ölü bulundu.

Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu

BURDUR - Bucak'ta görevli polis memuru Sercan Ç. evinde ölü bulundu.

Burdur'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç., ikamet ettiği Yaşampark'taki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, mesai arkadaşları Sercan Ç.'nin işe gelememesinden şüphelenerek kontrol amaçlı polis memurunun evine gittiler. Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin evine giden arkadaşları çilingir ve itfaiyeye haber vererek kapıyı açmayı başardılar. Kapının açılmasıyla polis memurunun hareketsiz bedenini gören arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Sercan Ç.'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile alakalı polis ekipleri soruşturma başlattı.

Son dakika haber! Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu
Son dakika haber! Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu
Son dakika haber! Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu
Son dakika haber! Burdur'da bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu
Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu
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