Son dakika haber | Bulgaristan'da tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haber | Bulgaristan'da tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre Bulgaristan'da Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti.

Son dakika haber | Bulgaristan'da tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
12.07.2020 23:52 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:56

Bulgaristan'da Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Bulgaristan'daki Trakya Otobanı üzerinden Burgaz şehri istikametine giden tır kontrolden çıkarak, ters şeride girdi. Ters şeride giren tır 5 aracı biçti. Kazanın ardından tırda yangın çıkarken, araçlar hurdaya döndü. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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