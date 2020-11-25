Son dakika haber | Brezilya'da trafik kazası: 37 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Brezilya'da trafik kazası: 37 ölü

25.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:42
Son dakika haber | Brezilya'da trafik kazası: 37 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre BUENOS Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin Sao Paulo eyaletinde Taguai ve Taquarituba kentleri arasındaki Alfredo de Oliveira Carvalho otoyolunda bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Sao Paulo Askeri İnzibatı Sözcüsü Alexandre Guedes, kazanın ulaşıma zor bir bölgede meydana geldiğini ve otobüsün içinde sıkışan kişilerin olduğunu belirtti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı

Guedes, bir şirket çalışanlarını taşıyan otobüste en az 53 kişinin bulunduğunu ve yetkililerin kurbanların kimliklerini belirlemek için çalıştıklarını kaydetti.

Yaralılar, kazanın meydana geldiği bölge yakınındaki Taguai, Fartura ve Taquarituba'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akbağ Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Mert Günok Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Aralık Antalya Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Brezilya'da trafik kazası: 37 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 17:44:46. #1.15#
title