Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eşini boş araziye gömdü 3 yıl sonra teslim oldu - Haberler
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Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eşini boş araziye gömdü 3 yıl sonra teslim oldu

Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eşini boş araziye gömdü 3 yıl sonra teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Artvin'de 3 yıllık evli olduğu eşiyle tartışan adam, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de 3 yıllık evli olduğu eşiyle tartışan adam, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü. 3 yıl sonra suçunu itiraf ederek jandarmaya teslim olan adamın gösterdiği alanda, ekipler kadının cesedine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Ardanuç ilçesine 2019 yılında çalışmak için gelen F.K., eşi Sinem K.'yı boğarak öldürdü. İddialara göre, Mayıs 2019'da çift arasında kıskaçlık yüzünden evde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.K., eşi Sinem K.'yı boğarak öldürdü daha sonra battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü. Olayın ardından katil zanlısı eş, ilçeden taşınarak İzmir'e yerleşti. Aradan geçen üç yıl sonra F.K., güvenlik güçlerine teslim olarak suçunu itiraf etti. Eşini gömdüğü yeri göstermek için jandarma eşliğinde Artvin'in Ardanuç ilçesine getirilen katil zanlısı eşin gösterdiği yerde yapılan incelemede talihsiz kadının cesedine ulaşıldı.

Güvenlik güçlerinin nezaretinde Artvin Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde bulunan ceset, DNA tespiti yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Adem Güngör/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ardanuç, Artvin, Güncel, Haber

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