Son dakika haber! Boğanın sahibine saldırısı kamerada
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Son dakika haber! Boğanın sahibine saldırısı kamerada

28.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:31

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde boğa, boynuz darbesiyle sahibini başından yaraladı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde boğa, boynuz darbesiyle sahibini başından yaraladı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin O., dün kendisine ait besihanede çalıştığı sırada bir boğanın saldırısına uğradı. Boğa, kovaladığı sahibine defalarca boynuzuyla vurdu. Boğanın darbesiyle ayakları yerden kesilen Hüseyin O. başından yaralandı. Bu sırada ahırda bulunan oğlu Ali O., babasının yardımına koşarak boğayı uzaklaştırdı. Hüseyin O. yakınları tarafından Buldan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına dikiş atılan Hüseyin O.'nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Boğanın sahibini boynuzuyla darbettiği anlar ise ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haber! Boğanın sahibine saldırısı kamerada
Son dakika haber! Boğanın sahibine saldırısı kamerada
Son dakika haber! Boğanın sahibine saldırısı kamerada
Son dakika haber! Boğanın sahibine saldırısı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:31:04. #1.14#
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