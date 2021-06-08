Son dakika haber... Bisikletle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bisikletle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı

Son dakika haber... Bisikletle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun'da bisikletle duvara çarpan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da bisikletle duvara çarpan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a ailesiyle birlikte misafirliğe gelen 14 yaşındaki Y.M. bindiği bisikletin duvara çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Beren Saat Seda Sayan Sarp Akkaya
Spor Mustafa Er Mert Günok Fatih Terim Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bisikletle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 22:09:00. #1.15#

title