Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı

Aynı kişinin falezlerdeki 6 yılda 3. intihar girişimini bu kez polis engelledi

Şahsın aynı bölgede 6 ve 1 yıl öncede intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da biriken nafaka borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kişinin yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki falezler ucundaki intihar girişimini polis önledi. Şahsın 6 ve 1 yıl öncede aynı bölgede intihar girişiminde bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sırasında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezler üzerinde meydana geldi. Ailevi sebepler ve biriken nafaka borçları nedeniyle bunalıma giren 41 yaşındaki Kemal B., tel örgüleri geçerek falezlerin üzerine çıktı. Falezlerin uç noktasındaki demiri de aşan adam bir süre ayakta denizi izledi. Kemal B.'nin atlama ihtimalini düşünen çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Parka gelen yunus timleri bir süre Kemal B.'nin olduğu noktayı bulmaya çalıştı. Kemal B.'nin olduğu yeri belirleyen ekipler, tel örgüleri geçerek yanına ulaştı. Polisler ilk olarak Kemal B.'yi falezlerin uç noktasından güvenli noktaya geçmesini ve oturmasını istedi. Su isteği yerine getirilen Kemal B.'yi ikna etmek için ekipler yaklaşık 1 saat uğraş verdi. Ayaklarının titrediğini görülen Kemal B, kendisine yardım yapılacağı sözünün verilmesi üzerine eyleminden vazgeçti. Bir hayli bitkin olduğu gözlemlenen Kemal B'yi polisler kayalıklardan koluna girerek indirdi. Parka alınan Kemal B, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

Kemal B, 30 Kasım 2015 tarihinde yine aynı bölgede intihar girişiminde bulunmuş annesi tarafından vazgeçirilmişti. Aynı kişinin 9 Eylül 2020 tarihindeki girişimi ise bir vatandaş ve polis ekiplerince engellenmişti.