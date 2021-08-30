Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı
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Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BİNGÖL'ün iki köyünde üç gün önce çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

BİNGÖL'ün iki köyünde üç gün önce çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlık alanlarda üç gün önce bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çikan köyündeki yangın, bölgeye sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın desteğiyle, kontrol altına alınarak söndürüldü. Sarıtosun köyündeki yangın ise Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 personelin yanı sıra jandarma, köy halkı ve ilçe belediyesinin itfaiye araçlarının da katıldığı çalışma ile kontrol altına alındı. Yangının diğer bölgelere sıçramaması ve söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.


Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Son dakika haber... Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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