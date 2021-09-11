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Son dakika haber! Bingöl'de çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Bingöl'de çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberler... Bingöl'de çamlık alanda çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de çamlık alanda çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesi merkezindeki çamlık alanda çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın alevlerini fark eden çevre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı ve 10 personel sevk edildi. Vatandaşların da ekiplere verdiği destekle çamlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Son dakika haber! Bingöl'de çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber! Bingöl'de çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber! Bingöl'de çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber! Bingöl'de çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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