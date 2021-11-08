Son dakika haber... Bilecik'te silahla yaralamaya 4 gözaltı

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te dün alkol aldığı arkadaşı C.Ş.A.'yı aralarında çıkan tartışmada tabancayla yaralayan şüpheli O.B. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aşağıköy Mahallesi'ndeki köprü altında dün gece alkol alan O.B. ile arkadaşı C.Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheli O.B., belinden çıkardığı tabanca ile C.Ş.A.'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.Ş.A., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında olaydan sonra kaçan şüpheli O.B., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen O.B.'nin arkadaşları I.K., O.K. ve C.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.