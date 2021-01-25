Son dakika haber | Bilecik'te demir döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bilecik'in Vezirhan beldesindeki bir fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Vezirhan beldesindeki bir fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir demir döküm fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken fabrikanın üretim bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş