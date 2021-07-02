Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Beyoğlu'nda 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara denetim gerçekleştirildi.

Beyoğlu'nda 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara denetim gerçekleştirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı denetimlerde 456 gram esrar, 101 gram eroin, 33 gram sentetik kannabinoid, 13 gram metamfetamin, 49 adet ecstacy hap, tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran Çarşamba Beyoğlu genelinde 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, 226 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapılırken, 80 araçta narkotik köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi. Denetimlerde, 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 456 gram esrar, 101 gram eroin, 33 gram sentetik kannabinoid, 13 gram metamfetamin, 49 adet ecstacy hap, tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ajda Pekkan Hande Erçel Ece Çeşmioğlu
Spor Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:44:50. #1.16#

title