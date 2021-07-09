BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA
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BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta iki turist sokak ortasında yarı çıplak halde yerde kavga etti.

Beşiktaş'ta iki turist sokak ortasında yarı çıplak halde yerde kavga etti. Çevredekilerin araya girmesi sona eren kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nda dün sabah saatlerinde yarı çıplak haldeki iki turist arasından bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen iki turist kaldırım üzerinde birbirleriyle yerde kavga etti. Turistlerden birisinin 'polis' diye bağırdığı duyuldu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BEŞİKTAŞ'TA İKİ TURİSTİN YARI ÇIPLAK HALDE YERDE YAPTIKLARI KAVGA KAMERADA - Haberler
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