BEŞİKTAŞ'TA CİBUTİLİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BEŞİKTAŞ'ta İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Cibuti uyruklu M. Ali Said evinde ölü olarak bulundu. Yalnız yaşayan Said'in ilk belirlemelere göre kendini asarak, intihar ettiği öğrenildi.

Olay, Beşiktaş Türkali Mahallesi Loşbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan öğrenciden iki gündür haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi. Polis, ambulansın eşliğinde eve geldi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri evin kapısını koçbaşı ile kırılarak içeri girdi. Ekipler, yerde hareketsiz şekilde yatan kişi ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİBUTİ KONSOLOSLUĞU'NDA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Yerde yatan kişinin Cibuti uyruklu M. Ali Said olduğu tespit edildi. Ali Said'in İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olduğu ve aynı zamanda Cibuti Konsolosluğu'nda çalıştığı öğrenildi. Evde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, ilk belirlemelere göre Ali Said'in kendini asarak intihar ettiği üzerinde duruyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı