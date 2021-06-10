Son dakika haber: Belediye Başkanı Selim Tuna, "Alt yapıya yatırım yapıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Belediye Başkanı Selim Tuna, "Alt yapıya yatırım yapıyoruz"

Son dakika haber: Belediye Başkanı Selim Tuna, 'Alt yapıya yatırım yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekipleri tarafından beldenin bazı kesimlerinde yağmur suları için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekipleri tarafından beldenin bazı kesimlerinde yağmur suları için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Selim Tuna, beldenin her alanda kalkınması noktasında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Selim Tuna, "Beldemizin bazı kısımlarında yıllardır sorun olan yağmur sularının alt yapısı ile ilgili yatırımlarımıza başladık. Önümüzde süreçte yağmur sularımız beldemiz için sorun olmaktan çıkacak. Her geçen gün refah seviyesi daha da yükselen beldemizde hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Son dakika haber: Belediye Başkanı Selim Tuna, 'Alt yapıya yatırım yapıyoruz'
Son dakika haber: Belediye Başkanı Selim Tuna, 'Alt yapıya yatırım yapıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Enes Ünal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Belediye Başkanı Selim Tuna, "Alt yapıya yatırım yapıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 10:57:02. #1.14#

title