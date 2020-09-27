Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı

Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 28 yaşındaki Nesip A, olay sırasında çevre kontrolü yapan ekipler tarafından yakalandı.

Bayrampaşa'da bir üst geçidin merdivenlerinin altında 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 28 yaşındaki Nesip A, olay yerinden kaçamadan yakalandı. Şüpheli Nesip .A., Bayrampaşa Polis Merkezi'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Sokak'taki üst geçidin merdivenlerinin altında meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan çevre kontrolünde şüpheli Nesip.A, üst geçidin paletlerinin üzerinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunurken görüldü.

AİLESİ KAYIP İLANI VERMİŞ

Ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarı verdiği çocuk, polislere "Bana yardım edin. Bu şahıs beni zorla buraya getirdi. Beni buraya yatırıp üzerimi soydu. Bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullandı. Ekipler tarafından olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan polis merkezi girişinde, "Ben bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Daha önceden suç kayıtları bulunan Nesip A., Bayrampaşa Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

"BU BÖLGE GECELERİ ÇOK ISSIZ"

Olayın yaşandığı yere yakın oturduğunu söyleyen Yahya Ünver, "Benim evim buraya bir 500 metre kadar uzaklıkta. Ama tabii geceleri buralar sessiz, tenha. Yani burası sessiz, ileride Davutpaşa metro yol bağlantısı var orası da sessiz. Daha önceden daha karanlıktı biraz aydınlattılar ama tabii ki buralar ıssız oluyor geceleri. Yani böyle bir olayın olmaması gerekli hemen yanı başında benzin istasyonu var. Yani ne kadar sakin olsa da araçlar geçiyor ama bilmiyorum hangi cesaretle böyle bir şey yapmışlar. Çok üzücü bir olay" şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini ise, "Evet geceleri buralar tenha. Araçlar süratli geçiyor buradan. Kimse olayı görmemiştir yani. Durmaz zaten kimse de. Bu yoldan yaya geçmez üstten geçerler. Duysa bile kimse durmaz burada baksanıza otoyol burası. Burada durmazlar insanlar zaten korkarlar. Durmaz buralarda araba en fazla benzin almaya gelirler sonra giderler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak BOZKUŞ – Burak EMEK