Son dakika haber... Battalgazi ilçesinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber... Battalgazi ilçesinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Battalgazi ilçesinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Malatya'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı.

13.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:58

Battalgazi ilçesinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

MALATYA - Malatya'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı feci kazada kayıp bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Elazığ'dan Malatya istikametine gelen bir yük treni ile Malatya'dan Elazığ istikametine giden başka bir yük treni, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Karabağlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki trenin makinist bölümleri demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölge halkının da yardıma koştuğu kazada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri tarafından demir yığınına dönen trende arama çalışmaları başlatıldı. Kazada yaralanan İbrahim Halil Kaya, Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtararak olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, Mahmut Kaya isimli demiryolu çalışanın ise cansız bedenine ulaşıldı. Kazada trende bulunan Mehmet Ulutaş'ın ise henüz bulunamadığı ve ekipler tarafından bölgede arandığı öğrenildi.

Maden ve katı yağ taşıdıkları öğrenilen iki yük treninin çarpışması sonrası iş makineleri de olay yerinde çalışmalara katılıyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmalarında ise kayıp görevlinin, trenin enkazının altında kalmış olabileceği de değerlendirilerek çalışmaların bu yöne kaydırıldığı belirtildi.

Son dakika haber... Battalgazi ilçesinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

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