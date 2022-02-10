Son dakika haber! Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
AA, İbrahim Torlak - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih (46), eşi Fadime (40) ve çocukları Yusuf Emre Oluğ (5), sobadan sızan gazdan etkilendi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / İbrahim Torlak - Güncel