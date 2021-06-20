Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Son dakika haberi... Şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Çocuklarının bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan anne ve babalar, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit çocukları da babalarına dua etmek için geldikleri kabristanda mezarlara bakım yaptı ve çiçek bıraktı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Kasım 2016'da şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın 8 yaşındaki oğlu Ata Kocaman da Babalar Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret edenler arasındaydı.

Babasına özlemini dile getiren Kocaman, babasının mezarına gelirken çiçek aldığını, mezara dikmesinin ardından bakımını yaptığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay