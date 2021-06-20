Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Çocuklarının bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan anne ve babalar, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit çocukları da babalarına dua etmek için geldikleri kabristanda mezarlara bakım yaptı ve çiçek bıraktı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Kasım 2016'da şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın 8 yaşındaki oğlu Ata Kocaman da Babalar Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret edenler arasındaydı.

Babasına özlemini dile getiren Kocaman, babasının mezarına gelirken çiçek aldığını, mezara dikmesinin ardından bakımını yaptığını söyledi.

Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü
Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü
Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü
Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Son dakika... BABASI TERASTAN DÜŞÜP, ÖLDÜ, 'BABALAR GÜNÜ'DE BİZİ NASIL BIRAKIP GİTTİN' DİYEREK AĞLADI
Son dakika... BABASI TERASTAN DÜŞÜP, ÖLDÜ, 'BABALAR GÜNÜ'DE BİZİ NASIL BIRAKIP GİTTİN' DİYEREK AĞLADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Hadise Emel Sayın Kaan Yıldırım
Spor Aytaç Kara Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:11:57. #1.16#

title