Son dakika haber! Başkentte silahla öldürülmüş halde bulunan inşaat işçisinin cinayet zanlısı yakalandı
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Son dakika haber! Başkentte silahla öldürülmüş halde bulunan inşaat işçisinin cinayet zanlısı yakalandı

06.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:18
Son dakika haber! Başkentte silahla öldürülmüş halde bulunan inşaat işçisinin cinayet zanlısı yakalandı

Son dakika haberler... Başkentte işe gitmek için evden çıktıktan sonra 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisini, başından ve kasık bölgesinden silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Başkentte işe gitmek için evden çıktıktan sonra 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisini, başından ve kasık bölgesinden silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Kılıçlar Mahallesinde 43 yaşındaki Mehmet K'nin kasık bölgesinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Mehmet K'nin 3 gün önce sabah işe gitmek için Altındağ Karapürçek Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı ve kendisinden haber alamayan eşinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri inşaat işçisi M.K'nin eşinden, kocası ile galericilik yapan Y.Y'nin husumetli olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Y.Y'yi evinde yakaladı. Zanlının evindeki aramalarda bir ruhsatlı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri süren Y.Y, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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