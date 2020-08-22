Son dakika haber: Başkan Ali Yavuz Covid-19'a yakalandı
Son dakika gündem haberi: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, korona virüse yakalandı.
22.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:30
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, korona virüse yakalandı.
Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA