Son dakika haber: Başkan Ali Yavuz Covid-19'a yakalandı Son dakika gündem haberi: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, korona virüse yakalandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, korona virüse yakalandı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA