Son dakika haber: Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
18.08.2020 20:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:39
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi Kazan Sitesi mevkisinde, Talip Akgün (85) yönetimindeki 34 VE 2857 plakalı özel otomobil, Sezgin Balkuşun idaresindeki 10 AEC 516 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Akgün'ün yanı sıra kamyonette bulunan Esma Bayraktar ve Sevilay Bayraktar yaralandı.
Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kaynak: AA