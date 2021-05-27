Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
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Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midye toplamak için Karadeniz'e açılan Erdoğan Gönen ve Mutlu Aydın'ın bulunduğu tekne, salyangoz demirinin takılması sonucu alabora oldu. Olayda Erdoğan Gönen boğularak hayatını kaybederken, Mutlu Aydın ise çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ölen şahsın cesedi kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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